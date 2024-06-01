Более 29 га составит площадь КРТ в Заречной части Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 29 га составит площадь КРТ в Заречной части Тюмени. Срок реализации договора - восемь лет. В новое благоустроенное жилье из аварийного переедут 342 человека, 200 из которых уже живут в более комфортных условиях. Ход развития района оценила делегация Совета Федерации 10 июня.

Интерес сенаторов вызвали инструменты, которые созданы в регионе для решения задач по расселению из аварийного жилья и реновации ранее заселенных территорий. В том числе решения по возведению социальных объектов, созданию паркингов, что позволяет создавать дворы без машин, и многое другое.

"КРТ очень хороший, удобный инструмент при условии, что работают три силы сразу: бизнес, государство и федералы помогают деньгами. Потому что если все затраты ложатся на граждан, то получается либо высокая стоимость, либо как в том же Екатеринбурге, - 30-40 процентов студий, что ещё хуже для семей. В Тюмени есть нормативы количества квартир - одно-, двух- и трёхкомнатных. Предусматриваются паркинги. Есть хорошее решение, связанное со встроенными детскими садами или отдельно стоящими. И получается комплексное развитие, а это фактически и есть качество жизни, которое не может быть без такого подхода", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сенатор, зампред комитета по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению Совета Федерации Александр Высокинский.

Он оценил и благоустройство площадки - в новом жилом комплексе "Европейский берег 2.0" есть пешеходная набережная вдоль Туры и смотровая площадка. По его мнению - это "...почти Зарядье". Важно, что в дальнейшем благоустройство поддерживает муниципалитет.

"Это тоже очень хороший прием. Но не все муниципалитеты в стране могут себе это позволить. Здесь нужно смотреть, как работает экономика и как сделать, чтобы всем было выгодно, и граждан не обидеть", - подчеркнул сенатор.

Отметим, Тюменская область одна из первых субъектов России, где начали реализовывать механизм КРТ. На данный момент в регионе подписано 24 соглашения о комплексном развитии территорий. 17 из них - в Тюмени.

Оксана Корнеенкова