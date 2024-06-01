Студенты-экономисты ТюмГУ могут выиграть ежемесячную стипендию в 10 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Студентов очной форму обучения направлений "Экономика" и "Экономическая безопасность" ТюмГУ приглашают принять участие в конкурсе на получение Стипендии Ассоциации участников финансового рынка "Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС". Победитель ежемесячно в течение года будет получать стипендию в размере 10 тыс. рублей, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участник должен иметь успеваемость на "хорошо" и/ или "отлично" и средний балл не ниже 4,5, также учитываются достижения в учебной или научно-исследовательской деятельности в области финансов в течение всего периода обучения при наличии подтверждающих документов.

Подать заявку можно до 25 июня. Пакет документов необходимо отправить на почту m.m.erzhanina@utmn.ru с темой письма "Стипендиальная программа Ассоциации участников финансового рынка". Пакет документов включает в себя: анкету; представление-характеристику на кандидата в произвольной форме, подписанную директором ФЭИ; краткое мотивационное письмо в произвольной форме, два согласия на обработку персональных данных, копии аттестатов, дипломов или иных документов, подтверждающих получение кандидатом образования (при наличии), список научных работ/ достижений по форме, видеопредставление.