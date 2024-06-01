В Тюмени блокируют аккаунты подростков за нарушение правил пользования электросамокатами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За нарушения правил пользования электросамокатами в Тюмени заблокировали несколько сотен аккаунтов подростков. А для взрослых, которые дадут им в пользование шеринговые самокаты, повысили штрафы. Такие данные приводит пресс-служба компании МТС.

"2024 год МТС Юрент объявил годом безопасного самоката — это внутренняя стратегия компании, направленная на повышение культуры и безопасности поездок. Минимизация случаев использования СИМ лицами, не достигшими 18-летнего возраста, — одно из важнейших направлений работы. Благодаря МТС ID мы уже начали блокировать аккаунты детей в приложении, а для взрослых, которые будут передавать им управление шеринговыми самокатами, повысили штраф до 10 тысяч рублей", — прокомментировал генеральный директор МТС Юрент Иван Туринге.

Отметим, что аутентификация пользователей обеспечивает не только быструю авторизацию, но и проверку возраста владельцев аккаунтов, поскольку правила сервиса запрещают пользоваться электросамокатами людям младше 18 лет. Передача информации о дате рождения происходит при аутентификации в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта. Сам процесс безопасен для клиента, так как данные не передаются в открытом виде, сервис получает только маркер о соответствии пользователя заданным критериям. Данные о заблокированных пользователях никуда не передаются.