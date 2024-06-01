Предприниматель из Тобольска получила грант на запуск проекта по зарядке гаджетов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предприниматель Александра Захарова из Тобольска реализует проект аренды портативных зарядок "Бери Заряд". Запустить его помог грант от Центра "Мой бизнес" Тюменской области.

Александра прошла бесплатную образовательную программу "Азбука предпринимателя" в Центре "Мой бизнес". Защитила проект "Бери заряд" и выиграла грант на его реализацию. Уже с апреля 2024 года зарядные станции стали появляться в локациях Тобольска.

"Тобольск стал популярным направлением для путешественников. Наши станции позволяют им комфортно отдыхать в туристической жемчужине Сибири, не беспокоясь о поиске зарядок. Думаю, это отличный вклад в развитие местной индустрии гостеприимства, а также расширение спектра услуг удобных и современных сервисов", — рассказала Александра Захарова.

Поддержка предпринимателям оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".