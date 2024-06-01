Режим работы тюменских поликлиник в День России изменится

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Режим работы тюменских поликлиник изменится в День России. Прием пациентов, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов будет вестись с 8 до 16 часов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Оказание неотложной медицинской помощи в отделениях (кабинетах) и на дому - с 8 до 20 часов. Экстренную медицинскую помощь продолжат оказывать в круглосуточном режиме.