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Режим работы тюменских поликлиник в День России изменится

Общество, 17:23 11 июня 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Режим работы тюменских поликлиник изменится в День России. Прием пациентов, работа прививочного, перевязочного и процедурного кабинетов будет вестись с 8 до 16 часов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Оказание неотложной медицинской помощи в отделениях (кабинетах) и на дому - с 8 до 20 часов. Экстренную медицинскую помощь продолжат оказывать в круглосуточном режиме.

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# День России , поликлиники

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