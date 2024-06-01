Студенты тюменских колледжей выступят на Российской студвесне
Общество, 19:35 11 июня 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Студенты техникумов и колледжей Тюменской области отправились на Российскую студвесну. В составе делегации — 62 участника из 9 учебных заведений Тюмени, Ишима, Тобольска.
Они представят 21 номер и 9 проектов в неконцертных направления, сообщает инфоцентр правительства региона.
XXXII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" для учащихся ссузов проходит в Ставрополе с 11 по 17 июня.