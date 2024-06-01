Студенты тюменских колледжей выступят на Российской студвесне

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Студенты техникумов и колледжей Тюменской области отправились на Российскую студвесну. В составе делегации — 62 участника из 9 учебных заведений Тюмени, Ишима, Тобольска.

Они представят 21 номер и 9 проектов в неконцертных направления, сообщает инфоцентр правительства региона.

XXXII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" для учащихся ссузов проходит в Ставрополе с 11 по 17 июня.