Около тысячи тюменцев поучаствовали в юбилейном велофестивале

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 1 тыс. тюменцев поучаствовали в десятом велофестивале, который прошёл в Тюмени в День России, 12 июня. С Центральной площади велосипедисты проехали по улицам Володарского, Водопроводная, Хохрякова и 8 Марта.

"Мы ежегодно проводим велофестиваль у правительства Тюменской области. Тем самым мы подтверждаем своё единство, своё сплочение, дружбу. Приобретаем здесь новых друзей, ставим перед собой новые задачи. Я рад, что здесь собрались те, кто любит велосипедный спорт. Мы в городе делаем все для его развития. Уже создано более 90 километров велодорожек, но на этом не останавливаемся. Вскоре их протяжённость будет составлять свыше 200 километров", – сказал на открытии директор департамента по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич.

Поучаствовать могли все желающие за исключением спортсменов-профессионалов, имеющих звания, разряды по велосипедному спорту. На старт вышли обычные тюменцы, дети, ребята из спортивных школ, представители различных компаний и медицинских организаций.

"Участие в фестивале уже стало некой традицией, заявляемся на него раз четвёртый или пятый. Сегодня собрались с коллегами из разных структурных подразделений Тюменской областной инфекционной клинической больницы и, конечно, с нами наши дети", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" Анна Плотникова.

Житель Тюменской области Анатолий Маслов специально приезжает на велосипедные старты из Ялуторовска. Весь путь до Тюмени и обратно домой он преодолевает на своем фэтбайке.

"Друг ездил в Сочи на велосипеде, меня заинтересовало. Я сначала один раз с Ялуторовска сгонял до Богандинки, а потом решил сюда, до Тюмени. Да, 75 километров много, но интересно. В прошлом году украшал свой транспорт двумя маленькими флагами России, а нынче прикрепил еще один большой", – рассказал участник события.

После завершения гонки каждый мог обменять свои стартовые номера на лотерейные билеты и выиграть один из пяти велосипедов или другие призы.

Кроме этого, работали интерактивные площадки. Для гостей в этот день подготовили конкурсы, выступление творческих коллективов, выполнение нормативов ГТО для всех желающих. Также пройдет костюмированный конкурс для участников велофестиваля.

Виктория Макарова