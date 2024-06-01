Юным тюменцам торжественно вручили паспорта в День России

| Фото: администрация города Тюмени | Фото: администрация города Тюмени

32 юным тюменцам торжественно вручили паспорта в рамках патриотической акции "Мы – граждане России" в городской администрации 12 июня. Врио главы Тюмени Пётр Вагин открыл церемонию и поздравил собравшихся с главным праздником страны.

"Быть гражданином России – особая честь. Сегодня, 12 июня, традиционно чествуем отличившихся, вручаем государственные награды, паспорта граждан Российской Федерации. И говорим слова благодарности тем, кто проявил себя на защите Отечества. Вы показали успехи в учёбе, спорте, творчестве, очень важно именно сегодня получить главный документ, основу принадлежности к нашему государству", - отметил Пётр Вагин.

Он сказал слова благодарности от лица командования родным и близким тюменских бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. "Уверен, что наши бойцы скоро вернутся с победой!" – подчеркнул он.

Пётр Вагин вручил правительственные телеграммы от губернатора Александра Моора мамам, жёнам и отцам защитников Отечества, находящихся на передовой.

| Фото: администрация города Тюмени | Фото: администрация города Тюмени

Церемонию продолжило вручение паспортов юным тюменцам. В числе других вручили паспорт и ученику школы № 41, чемпиону Тюменской области по боксу Александру Шестопалову.

"Мне было радостно получить свой главный документ именно сегодня в администрации любимого города. Поддержать меня пришли мама и папа, которые дали мне напутствие – всегда быть достойным гражданином своей Родины и спортивными достижениями прославлять Россию по всему миру", - поделился спортсмен.

Сверстникам Александр пожелал всегда добиваться поставленных целей и испытывать чувство гордости за принадлежность к великой державе.

Ученика школы № 7, победителя городской олимпиады по обществознанию Евгения Утенко, которому также вручили паспорт в День России, впечатлила торжественность обстановки и важность момента.

"В жизни главное – стремиться к своей цели, не останавливаться, несмотря на трудности, и всегда идти только вперёд. В будущем вижу себя научным исследователем в области биологии, либо юристом, пока не определился. Сейчас с мамой пройдёмся по праздничным городским площадкам, чтобы ещё ярче почувствовать энергетику Дня России", - подчеркнул молодой человек.

Кроме того, на церемонии вручили пять знаков юнармейской доблести. Молодое поколение горожан представили отличники, кадеты, ребята, принимающие активное участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, а также подростки, отличившиеся в творчестве, учёбе и спорте.

| Фото: администрация города Тюмени | Фото: администрация города Тюмени

В число новых граждан Тюмени вошла и прибывшая в Тюмень из Донецкой Народной Республики на постоянное место жительства Наталья Ковтун. Она принесла Присягу и приняла гражданство Российской Федерации.

Инна Кондрашкина