"Губернаторский плов" сделали на фестивале "Мост дружбы" в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Глава Тюменской области Александр Моор принял участие в мастер-классе по приготовлению "губернаторского плова" на фестивале национальных культур "Мост дружбы". Яркое событие развернулось на площади 400-летия Тюмени в День России, 12 июня.

Главе региона предложили сделать плов в крытом павильоне. За приготовлением внимательно следили горожане. Александр Моор положил рис в большой казан, равномерно распределил его. Затем он добавил изюм и зиру — специю, без которой не получится ни один плов.

"Мы назвали блюдо в честь нашего губернатора Александра Викторовича. Были очень рады ему, потому что плов - это знак гостеприимства. Это гостеприимство сохраняется по сей день. Всегда рады всем, кто хочет попробовать наше национальное блюдо", — поделился в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" представитель узбекского народа Асилбек Бахранов.

Казан накрыли крышкой и предложили тюменцам подойти через 40 минут. В такой ёмкости получается примерно 80 килограммов готового национального блюда. В этом же павильоне свой хан-плов готовили азербайджанцы. Порции раздавали всем желающим.

Асилбек Бахранов поделился рецептом узбекского плова. "Главное, конечно, знать ингредиенты, технологию, рецепт, но лучше, когда это делают именно руки узбека или же в Узбекистане. Пройдёмся по рецепту. Во-первых, нужен казан, который мы раскаляем, чтобы было очень горячо. Далее мы добавляем масло. Можно добавить курдючный жир — блюдо станет нежнее и получит особый аромат. Далее все как обычно: обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем крупно нарезанную говядину, баранину или конину. После выкладываем морковку, рис и специи", — сказал он.

Напомним, XXIX областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы" продлится до 17 часов. До 16 часов 45 минут будут работать ремесленные мастерские, площадки национальных игр. Все желающие могут посетить этнокультурные экспозиции, в которых от носителей культуры можно узнать о традициях и обычаях того или иного народа. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова