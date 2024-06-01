Евгений Воробьев: проводить фестиваль "Мост дружбы" в День России — добрая традиция

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Проводить фестиваль национальных культур "Мост дружбы" в День России, 12 июня, стало доброй традицией для Тюмени, сказал председатель регионального отделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев.

"Все было заложено 29 лет назад. Мы знаем, что мосты могут разъединяться. Это красивое зрелище в Санкт-Петербурге. Мы же говорим о том, что надо быть вместе. Если будем жить с лозунгом "Разделяй и властвуй", то просто погибнем", — сказал Евгений Воробьев.

По его словам, рост интереса к "Мосту дружбы" заметен. За долгие годы окрепли национальные культурные автономии, у них есть прекрасные коллективы. "Кто мог представить 30-50 лет назад, что ребята, которые приехали на освоение Тюменского севера, останутся здесь и будут жить в братских отношениях, знакомя со своей культурой? Они чувствуют любовь к России и связь со своим народом", — добавил председатель регионального отделения Ассамблеи народов России.

Со своей культурой и традициями горожан на площади 400-летия Тюмени знакомят многие народы. Одни зазывают к себе песнями, другие играми.

Чуваши, проживающие на территории Тюменской области, показали гостям национальные костюмы, рассказывали об известнейшем сыне чувашского народа, востоковеде-китаеведе Никите Бичурине. Желающие могут примерить национальный женский головной убор и сделать фото на память.

"Сегодня великий праздник — День России. Наша страна действительно великая. Величие России - в ее многонациональности, дружбе народов. Мы этим живем и укрепляем дружбу со всеми народами, проживающими на Тюменской земле", — сказал член областной ассоциации чувашей "Таван" Николай Герасимов.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Этногид Анна Ким рассказывала тюменцам о корейской культуре. В Тюменской области проживает около тысячи человек. На их площадки создали имитацию корейского тронного зала. Внимание прохожих привлекают драконы. Они отличаются от китайских, обратила внимание Анна Ким. Это мифическое существо состоит из нескольких животных. Он обладает телом змеи, лапами тигра, брюхом лягушки и рогами оленя. В пасти у дракона — волшебный шар. Эти мифические существа являются покровителями рек и озер.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Немцы, которые живут в регионы, звали посетителей фестиваля к "комнате", украшенной в пасхальном стиле. Помимо праздничных атрибутов на этой площадке представлен информационный стенд, на котором можно прочитать историю появления немецкого народа в России, в Тюмени. Гости могли увидеть кухонную утварь, которую мужья изготовили для своих жен.

"Немцы в Тюменской области ведут активную культурную жизнь. Они поддерживают и сохраняют свои традиции, отмечают Пасху, Рождество, День Святой троицы, День благодарения. Немцы участвуют во всех культурных программах, которые проводятся в Тюменской области. Пожилые люди передают знания о традициях, рецепты блюд молодежи. День России для нас — важный праздник. Мы показываем свою эстетику, дипломатичность, радуемся всем гостям", — сказала этногид Анна Бейдель.

XXIX областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы" продлится до 17 часов. До 16 часов 45 минут будут работать ремесленные мастерские, площадки национальных игр. Все желающие могут посетить этнокультурные экспозиции, в которых от носителей культуры можно узнать о традициях и обычаях того или иного народа. Вход на площадки свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова