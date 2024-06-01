Тюменская область на ВДНХ презентовала летний отдых в регионе

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Делегация Минэкономразвития во главе с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко оценила стенд Тюменской области в рамках выставки-форума "Путешествуй!" на ВДНХ.

Яркая фестивальная экспозиция посвящена главным достопримечательностям региона. Туристический потенциал области, термальные источники и уникальные маршруты презентовали заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Стенд Тюменской области на ВДНХ вызывал большой интерес со стороны делегации. Эксперты оценили презентацию нового термального курорта на базе областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", туристические направления, природные богатства и, конечно же, сибирское гостеприимство.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев пригласил посетить регион для знакомства, а Дмитрий Чернышенко пообещал приехать в гости.