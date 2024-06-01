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80 лет — 80 фактов о Тюменской области

80 тысяч деревьев посадили в в Тюменском районе к юбилею области

Общество, 17:24 12 июня 2024

80 тыс. деревьев высадили в Тюменском районе в честь 80-летия региона. Место выбрано неслучайно: в 2023 году в окрестностях д. Речкина произошел крупный пожар.

"С прошлого года мы провели санитарные обследования, частично провели санитарные рубки. В 2024 году начали высаживать здесь лес", - рассказал директор областного департамента лесного комплекса Леонид Остроумов.

Впервые для посадки использовали сеянцы сосны обыкновенной с закрытой корневой системой, выращенные в теплицах Тюменской авиабазы. Их, в отличие от сеянцев с открытой корневой системой, можно садить в течение всего летнего периода.

В мероприятии приняли участие представители органов власти, работники леса, волонтёры, трудовые коллективы, активисты Движения Первых, местные жители. Акция проходит в рамках недели "Экология", приуроченной к 80-летию Тюменской области.

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# посадка леса

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