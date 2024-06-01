Тюменские казаки учили плести масксети и делать окопные свечи на фестивале "Мост дружбы"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Плести маскировочные сети и делать окопные свети для военных, находящихся в зоне специальной военной операции, учили представители казачества на фестивале национальных культур "Мост дружбы" на площади 400-летия Тюмени в День России, 12 июня.

"Пожалуй, самое интересное на этой площадке — печать изделий для фронта на 3D-принтере. У нас организован целый цех. Более 30 тысяч изделий мы отправили на фронт. Помощь бойцам СВО у нас идет непрерывно. Она немного видоизменилась. На первых порах мы направляли все, что, грубо говоря, под руку подвернется. Сейчас мы работаем исключительно по заказам ребят с фронта", — сказал атаман Отдельского казачьего общества Тюменской области Николай Белослудцев.

Помощник атамана Отдельского казачьего общества Тюменской области Антон Квятковский и казак Константин Дегтярев вдвоем активно заняты печатью на 3D-принтерах ампульниц, накольников, систем сбросов, хвостовиков.

Все это сейчас, по их словам, очень нужно для фронта. С ноября 2022 года изготовили 32 тыс. различных изделий. На фестиваль национальных культур "Мост дружбы" казаки принесли с собой один из одиннадцати 3D-принтеров, на которых печатают необходимое для военных.

"Парни с фронта скидывают, что им нужно. Изготавливаем, отправляем. Материалы для печати нужны всегда. У нас есть сообщество во ВКонтакте, где размещена информация о нашей деятельности. Неравнодушные люди приносят гуманитарную помощь, другие помогают финансово. В последний раз отправляли груз 11 июня. Каждый месяц у нас примерно две-три отправки", — поделился Антон Квятковский.

XXIX областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы" завершился в Тюмени в 17 часов. Гости могли побывать в ремесленных мастерских, на площадках национальных игр. Представители разных национальностей рассказывали о своей культуре и обычаях на этнокультурных экспозициях.

Инна Пахомова