Тюменская область представляет туристический потенциал на форуме "Путешествуй!" на ВДНХ

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Тюменская область впервые выступает в статусе региона-партнера одного из самых значимых событий в сфере туризма в стране — IV российского туристического форума "Путешествуй!". Крупное событие проходит на ВДНХ в Москве с 12 по 16 июня.

"В рамках форума-выставки "Путешествуй!" на ВДНХ все регионы страны представят свои лучшие туристические предложения. В День России гости и жители столицы смогут выбрать, куда стоит поехать отдохнуть в нашей необъятной Родине. Тюменская область — регион, который регулярно попадает в топ туристических направлений по количеству посещений. Мы покажем посетителям ВДНХ наши знаковые достопримечательности — уникальные термальные минеральные источники, а также расскажем о фирменных туристических маршрутах. Все больше путешественников узнают о Тюменской области, мечтают побывать на ее термальных курортах. Кроме того, лететь из Москвы до Тюмени всего два с половиной часа", — отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Регион представит свой туристический потенциал на уличной фестивальной экспозиции. На протяжении пяти дней гостям и жителям Москвы расскажут об интересных маршрутах и направлениях для отдыха. От туроператоров они узнают о культуре, истории, традициях и природных особенностях края.

В 2024 году интерактивная уличная экспозиция посвящена термальным минеральным источникам. Напомним, в 2020 году субъекту присвоили статус "Столица термальных вод России". Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова сказала, что в 2024 году в регионе откроют уже пятый юбилейный термальный сезон. "Посетители ВДНХ имеют возможность оценить туристическую привлекательность термальных курортов Тюменской области. Также участников ждет насыщенная деловая программа, которая, с точки зрения экспертности, очень интересна для нашего региона", — поделилась директор департамента потребительского рынка и туризма.

Как рассказали в Агентстве туризма и продвижения Тюменской области, гости и жители столицы смогут выиграть брендированные подарки от бренда Visit Tyumen, билеты в Тобольск и туры "В Сибирь по своей воле" на развлекательной программе. Кроме того, посетители споют песни про регион на караоке-марафоне. Также можно сделать временную татуировку с лозунгами бренда, попробовать тюменское мороженое, продегустировать минеральную воду.

13 июня в рамках панельной сессии состоится презентация туристического потенциала Тюменской области.

Инна Пахомова