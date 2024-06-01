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Песни о России спели на патриотическом квартирнике в Тюмени

Общество, 16:49 13 июня 2024

ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" | Фото: ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"

Патриотический квартирник прошел на набережной у "Конторы пароходства" в Тюмени 12 июня. Тюменцы смогли насладиться творчеством музыкального ансамбля "Адажио" и вокального ансамбля "Муз-Токката", а также спели песни о любви к Родине. Особым гостем мероприятия стал ветеран СВО Дмитрий Возжаев, сообщает пресс-служба ТРО ВОО "Молодая гвардия Единой России".

"Сегодня во всех городах празднуют великий день - День России, который символизирует единство, силу и независимость нашей страны. Это праздник, который напоминает нам о гордости за свою Родину и уважении к ее истории и культуре", — сказал федеральный координатор "Молодой гвардии" по УФО Владимир Сбитнев.

Для самых юных участников молодогвардейцы организовали конкурс рисунков на асфальте. Завершилось мероприятие открытым микрофоном, где каждый желающий смог выступить и поделиться своими мыслями и чувствами.

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