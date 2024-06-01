Специалисты рассказали, как вычислить мошенников, планируя отпуск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

При заключении договора с понравившимся в сети туристическим агентством необходимо запросить документы, подтверждающие полномочия на работу, обратить внимание на ИНН компании.

Сфера туризма оказалась благодатной для мошенников, и они придумывают новые схемы хищения средств и личных данных пользователей в интернете, предупреждают эксперты платформы Народного фронта "Мошеловка".

"Самые частые способы мошенничества – ненастоящие сайты турагентств, отелей, авиакомпаний. Человек, попавший на один из них, оплачивает билеты, номер в гостинице, вводя данные своей карты – и деньги списываются на счета злоумышленников", - отмечено в сообщении.

Обманщики действуют и через соцсети. Представляясь менеджером авиакомпании, бортпроводником, они "реализуют" так называемые служебные билеты с большой скидкой. "Представитель отеля" может продать даже номер в гостинице, которой не существует.

Специалисты не советуют переводить деньги за билет или номер в отеле на личные карты и переходить по ссылкам для оплаты. Обязательно нужно обращать внимание на детали: официальный сайт авиакомпании будет содержать много информации о перелетах, возможность выбрать валюту платежа, перевести страницу на английский язык.

Жителям советуют тщательно изучить сайт Ростуризма – там есть раздел с полезной информацией для путешествующих.