Госавтоинспекторы и медики проведут совместные выезды на трассы в жаркие дни

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Совместные выезды на федеральные трассы Тюменской области проведут сотрудники Госавтоинспекции и медицинские работники в жаркие дни. Они дадут автомобилистам необходимые советы, а доктора измерят давление и другие показатели организма.

Как отметили в Госавтоинспекции Тюменской области, в связи с жаркой погодой на федеральных и региональных автодорогах инспекторы стали чаще останавливать автомобили, чтобы оценить состояние водителей и дать им нужные рекомендации.

Сотрудники Госавтоинспекции доводят прогноз погоды и дорожную обстановку на трассах через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона, установленных в машинах водителей-дальнобойщиков. Всем участникам дорожного движения вручают предупреждающие памятки и желают счастливого пути.

В жаркую погоду водителям советуют чаще отдыхать, пить больше воды. Пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется избегать дальних поездок.