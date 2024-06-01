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90 тыс. тонн зерна экспортировано из Тюменской области с начала 2024 года

Экономика, 17:14 14 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

90 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки отправлено с начала 2024 года на экспорт. В числе стран: Китай, Казахстан, Киргизия, Монголия, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

В том числе за пределы страны реализовано: более 47,7 тыс. тонн пшеницы;

более 15,1 тыс. тонн ячменя; более 18,8 тыс. тонн гороха; более 6,2 тыс. тонн продовольственного овса; – 1,2 тыс. тонн семян продовольственного льна; 114 тонн овсяных хлопьев; 105 тонн пшеничной муки; 2,1 тыс. тонн отрубей.

Основными импортерами зерна стали Казахстан и Китай. Для вывоза в Китай оформлено 838 фитосанитарных сертификатов, в адрес Казахстана оформлено 995 фитосанитарных сертификатов.

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# Россельхознадзор , экспорт

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