Инспекторы ГИМС проверяют безопасность тюменских пляжей

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Профилактические визиты на базы-стоянки маломерных судов на водных объектах Тюмени и Тюменского района осуществляют инспекторы Центра ГИМС в начале летнего сезона. Инспекторы осматривают наличие обязательной документации и состояние сооружений, оценивают укомплектованность аварийно-спасательным оборудованием, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Также в приоритетных направлениях деятельности ГИМС в летний период - работа пляжей на территории. На сегодняшний день в список эксплуатирующихся пляжей Тюменской области входят база отдыха "Верхний Бор", пруд Лесной, база отдыха "Кулига-парк". Еще два пляжа в Тюменском районе находятся на территории санатория и детского оздоровительного центра.