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Инспекторы ГИМС проверяют безопасность тюменских пляжей

Общество, 17:12 13 июня 2024

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Профилактические визиты на базы-стоянки маломерных судов на водных объектах Тюмени и Тюменского района осуществляют инспекторы Центра ГИМС в начале летнего сезона. Инспекторы осматривают наличие обязательной документации и состояние сооружений, оценивают укомплектованность аварийно-спасательным оборудованием, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Также в приоритетных направлениях деятельности ГИМС в летний период - работа пляжей на территории. На сегодняшний день в список эксплуатирующихся пляжей Тюменской области входят база отдыха "Верхний Бор", пруд Лесной, база отдыха "Кулига-парк". Еще два пляжа в Тюменском районе находятся на территории санатория и детского оздоровительного центра.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , инспекторы ГИМС

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