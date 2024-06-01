В Ишиме открыли Ершовский бульвар с Коньком-горбунком, Царь-девицей и осетрами

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Фестиваль "Ершовские дни" стартовал с открытия Ершовского бульвара. Общественное пространство украсили фигуры Конька-горбунка, Царь-девицы и осетров с сундуком.

Гостей праздника, писателей и потомков Ершова, которые ежегодно приезжают на церемонию вручения литературной премии, поприветствовал в своем Telegram-канале глава Ишима Федор Шишкин.

"Фигуры манят гостей и жителей Ишима сфотографироваться в компании персонажей знаменитой на весь мир ершовской сказки", - отметил он.

Напомним, что лучшим детским писателям России вручат Международную литературную премию им. Петра Ершова за произведения для детей и юношества на фестивале "Ершовские дни" в Ишиме 17 июня.