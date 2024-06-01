  • 14 июня 202414.06.2024пятница
  • USD88,2080
    EUR94,8324
  • В Тюмени 32..34 С 3 м/с ветер северо-западный

В Ишиме открыли Ершовский бульвар с Коньком-горбунком, Царь-девицей и осетрами

Общество, 13:20 14 июня 2024

скриншот видео | Фото: скриншот видео

Фестиваль "Ершовские дни" стартовал с открытия Ершовского бульвара. Общественное пространство украсили фигуры Конька-горбунка, Царь-девицы и осетров с сундуком.

Гостей праздника, писателей и потомков Ершова, которые ежегодно приезжают на церемонию вручения литературной премии, поприветствовал в своем Telegram-канале глава Ишима Федор Шишкин.

"Фигуры манят гостей и жителей Ишима сфотографироваться в компании персонажей знаменитой на весь мир ершовской сказки", - отметил он.

Напомним, что лучшим детским писателям России вручат Международную литературную премию им. Петра Ершова за произведения для детей и юношества на фестивале "Ершовские дни" в Ишиме 17 июня.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ершовские дни , Ишим

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 14.06.2024Тюменцев приглашают на казачий фестиваль
13:53 14.06.2024ТюмГУ будет развивать цифровизацию вместе с Кыргызско-Российским университетом
13:42 14.06.2024Большой концерт откроет "Лето в Тобольском кремле"
13:31 14.06.2024Прокуратура нашла нарушения в организации питания школьников в Тюмени