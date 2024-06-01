ТюмГУ будет развивать цифровизацию вместе с Кыргызско-Российским университетом

| Фото: vk.com/ivanromachuk | Фото: vk.com/ivanromachuk

Соглашение о сотрудничестве подписали ректоры ТюмГУ и Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина. Запланирована совместная работа в области цифровизации, внедрение передовых практик и технологий, написал ректор вуза Иван Романчук в своих аккаунтах в соцсетях.

"Обсудили реализацию и сетевых программ, академическую мобильность. Наш университет известен как лидер в организации гибкого и современного образовательного процесса, выстраивании траекторий обучения, обеспечении их актуальными технологическими решениями. Мы готовы делиться накопленным опытом и вместе с партнерами искать новые способы сопровождения образования и науки", - сказал ректор.