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Прокуратура нашла нарушения в организации питания школьников в Тюмени

Общество, 13:31 14 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Устранение нарушений, выявленных в организации питания школьников гимназий № 4 и № 49 в Тюмени, находится на контроле прокуратуры. Проверка в комбинате "Центральный" обнаружила несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и технических регламентов, сообщает областное надзорное ведомство.

Так, например, выявлены нарушения при использовании холодильного оборудования, требований к хранению продуктов, уборке помещений.

Прокуратура три дела об административных правонарушениях в отношении ответственных должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 25 тыс. рублей.

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# проверка , прокуратура , школьное питание

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