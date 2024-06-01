Прокуратура нашла нарушения в организации питания школьников в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Устранение нарушений, выявленных в организации питания школьников гимназий № 4 и № 49 в Тюмени, находится на контроле прокуратуры. Проверка в комбинате "Центральный" обнаружила несоблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и технических регламентов, сообщает областное надзорное ведомство.

Так, например, выявлены нарушения при использовании холодильного оборудования, требований к хранению продуктов, уборке помещений.

Прокуратура три дела об административных правонарушениях в отношении ответственных должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 25 тыс. рублей.