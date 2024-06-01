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Сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" переиздали в четвертый раз в 1856 году

Общество, 10:57 17 июня 2024

Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Цензура в отношении сказки "Конек-горбунок" Петра Ершова была снята 14 июня 1856 года. И связано это было со смертью императора Николая I, сообщает Тобольская научная станция УрО РАН.

"После длительного перерыва в магазинах Петербурга вновь появилась эта книга – уже в четвертом издании, впервые иллюстрированном. Из Тобольска Петр Ершов делится своей радостью со столичными друзьями: "Конек мой снова поскакал по всему русскому царству. Счастливый ему путь!" - рассказали ученые.

Напомним, сказка Ершова до сих пор является одной из самых популярных во всем мире. 150 изданий сказки "Конек-горбунок" на 34 иностранных языках и 305 на русском собрали в музее Ершова в Ишиме.

В Тюмени издали уже четвертый альбом иллюстраций по сказке "Конек-горбунок".

"Дом сказки Ершова" появится в старинном флигеле рядом с "Домом Буркова" на улице Дзержинского в Тюмени к концу 2024 года.

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# Конек-Горбунок , Петр Ершов

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