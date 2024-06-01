Сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" переиздали в четвертый раз в 1856 году
Цензура в отношении сказки "Конек-горбунок" Петра Ершова была снята 14 июня 1856 года. И связано это было со смертью императора Николая I, сообщает Тобольская научная станция УрО РАН.
"После длительного перерыва в магазинах Петербурга вновь появилась эта книга – уже в четвертом издании, впервые иллюстрированном. Из Тобольска Петр Ершов делится своей радостью со столичными друзьями: "Конек мой снова поскакал по всему русскому царству. Счастливый ему путь!" - рассказали ученые.
Напомним, сказка Ершова до сих пор является одной из самых популярных во всем мире. 150 изданий сказки "Конек-горбунок" на 34 иностранных языках и 305 на русском собрали в музее Ершова в Ишиме.
В Тюмени издали уже четвертый альбом иллюстраций по сказке "Конек-горбунок".
"Дом сказки Ершова" появится в старинном флигеле рядом с "Домом Буркова" на улице Дзержинского в Тюмени к концу 2024 года.