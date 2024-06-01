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В Тюмени перекроют ул. Владимира Полякова на время состязаний по велосипедному спорту 

Общество, 17:47 14 июня 2024

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Улицу Владимира Полякова перекроют на время проведения чемпионата и первенства Тюмени по велосипедному спорту 21 и 22 июня. Об этом сообщает ГУС Тюменской области.

С 8 и до 15 часов движение транспорта ограничат на отрезке ул. Современной до ул. Якова Коровина. Объезд возможен по ул. Ямской.

Напомним, что 15 июня перекроют региональную дорогу от кольцевой развязки на Ирбитском тракте до Обхода Тюмени. Из аэропорта Рощино в город можно будет проехать через ул. Владимира Полякова.

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# перекрытие улиц

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