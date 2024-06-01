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Тюменские эксперты представили туристические проекты на форуме в Москве

Общество, 20:43 14 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Панельная сессия Тюменской области объединила экспертов в сфере туризма на форуме "Путешествуй!" в Москве. Участники обсудили ключевые вопросы, тренды и задачи в туристической отрасли, поговорили о перспективах создания совместных турпродуктов, обменялись опытом и презентовали брендовые маршруты по разным направлениям, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова представила перспективные проекты и готовые кейсы по укреплению межрегионального партнерства в Тюменской области. Совместно с уральскими коллегами разработан межрегиональный "Императорский маршрут", который объединил Тюмень, Тобольск, Алапаевск и Екатеринбург. Первая поездка состоится 20 июня.

Также регионы обсудили тренды и готовые кейсы по развитию детского и образовательного туризма, в частности программу "Город открытий", которая реализуется и в Тюменской области.

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