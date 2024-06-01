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Голосование на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы пройдут в три дня

Общество, 18:20 14 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Голосование на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 и совмещенных с ними выборах на территории Ямало-Ненецкого автономного округа пройдет 6, 7 и 8 сентября 2024 года. Об этом в свое Telegram-канале рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Также в ходе заседания члены нашей комиссии одобрили Календарный план мероприятий по подготовке и проведению указанных дополнительных выборов. Рассматриваемый Календарный план согласован с нашими коллегами из Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа; мы обсудили и учли все полученные предложения. Проект Календарного плана уже размещен на нашем сайте - это сделано для того, чтобы участники избирательного процесса могли ориентироваться на некоторые основные сроки, например, сроки выдвижения кандидатов, сроки представления документов на регистрацию и так далее", - сказал Игорь Халин.

С остальными принятыми вопросами в рамках заседания вопросами можно ознакомиться по ссылке.

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