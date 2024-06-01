В с. Казанском врачи из желудка ребенка достали монету

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Монету номиналом в два рубля извлекли из желудка 8-летнего мальчика врачи Областной больницы №14 в с. Казанском Тюменской области, сообщает пресс-служба мед. учреждения.

Мальчик случайно проглотил два рубля. Он сказал об этом родителям, и они сразу обратились в приемное отделение больницы. При поступлении ребенка немедленно отправили на рентгенографию грудной клетки. Как рассказал заведующий хирургическим отделением Гайрат Абдиев, случай осложнялся тем, что монета застряла в верхней трети пищевода. Гастроскопию пришлось выполнять под общей анестезией. Монету извлекли эндоскопическими щипцами "крысиный зуб". Операция прошла удачно и ребенка уже выписали домой.

Добавим, с начала 2024 года, когда в ОБ №14 приобрели инструменты для эндоскопической стойки, врачи провели уже три подобных вмешательства. Как показывает статистика, ежегодно в больницу поступает с инородными телами порядка 15 человек.