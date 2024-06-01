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Оценить изделия ручной работы тюменских мастеров смогут жители города в ЦУМе

Общество, 15:00 16 июня 2024

ИА "Тюменская линия | Фото: ИА "Тюменская линия

Оценить изделия ручной работы, приобщиться к народному искусству, посетить центр Visit Tyumen и музей развития города смогут жители и гости Тюмени в ЦУМе, сообщает пресс-служба департамента потребительского рынка администрации Тюмени.

"У нас уже сложилось многолетнее сотрудничество с представителями тюменских народных художественных промыслов и ремёсел. По сути, создан туристический центр, когда на одной площадке ЦУМа собрались "Дом ремёсел", "Гильдия мастеров", музей развития Тюмени и центр Visit Tyumen. Каждый из них дополняет друг друга. Уникальные, выполненные в единственном экземпляре изделия мастеров, сувениры, презентация путешествий по Тюменской области и история города", - сказала генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

Помимо постоянно действующих павильонов в ЦУМе в июне "Гильдия мастеров" начала проводить мастер-классы в школьных лагерях и непосредственно в мастерских.

"Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнало, какие возможности открывает мир ремесел, вкладываем душу в своё дело и готовы передавать наши знания и умения дальше", - добавила руководитель "Гильдии мастеров" Инна Гайдук.

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# гильдия мастеров , ЦУМ

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