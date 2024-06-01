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В Тюмени открыли фотопроект "Пять органов ваших чувств" ко Дню медицинского работника

Общество, 11:47 15 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фотопроект "Пять органов ваших чувств" открыли в Тюмени ко Дню медицинского работника. Фотографии размещаются на экранах города. Ознакомиться с работами можно и в группе мультицентра "Моя территория" во ВКонтакте.

"Через призму пяти органов чувств мы хотели донести важность работы медицинских работников, показать их позитивное влияние на все сферы жизни человека и отблагодарить их за ежедневный и такой невероятный труд", — рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" Айгерим Уакпаева.

Каждая фотография отражает то, за что пациенты благодарны медицинским работникам. Героями проекта стали пять представителей медицинских сообществ Тюмени и активисты, развивающие проекты в этой сфере: победитель конкурса Росмолодёжь. Гранты с проектом "Привет! Я твой VR-спасатель" София Шмидт, обладатель звания "Медик года" Вера Ткачева, победитель лидерской премии с проектом "ПрофЕдок" Эвелина Жембровская и активисты сообщества "Волонтеры медики: координатор направления "Санитарно-профилактическое просвещение Анастасия Логинова и заместитель координатора направления "Санитарно-профилактическое просвещение" Ульяна Сайгушкина, пишет КП-Тюмень.

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# врачи , фотовыставка

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