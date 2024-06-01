Фестиваль муниципальных подворий прошел в Тюменском районе под знаком Года семьи

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Фестиваль муниципальных подворий под знаком Года семьи прошел в с. Каменка Тюменского района 15 июня. Он собрал семьи из всех муниципальных образований района, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Участники поделились своими традициями, и проявили себя на интерактивных площадках "Хоровод сказок", "Семейный кинопавильон", "Семейное библиопритяжение", а также в мастер-классах и соревнованиях "Папа, мама, я - спортивная семья".

| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Перед гостями фестиваля выступили лучшие творческие коллективы Тюменского района.