Фестиваль муниципальных подворий прошел в Тюменском районе под знаком Года семьи
Общество, 15:14 15 июня 2024
| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen
Фестиваль муниципальных подворий под знаком Года семьи прошел в с. Каменка Тюменского района 15 июня. Он собрал семьи из всех муниципальных образований района, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen
Участники поделились своими традициями, и проявили себя на интерактивных площадках "Хоровод сказок", "Семейный кинопавильон", "Семейное библиопритяжение", а также в мастер-классах и соревнованиях "Папа, мама, я - спортивная семья".
| Фото: t.me/operativnyishtabtyumen
Перед гостями фестиваля выступили лучшие творческие коллективы Тюменского района.