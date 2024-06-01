Известные семьи прошлого изобразят на открытках в Ялуторовске

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Известные семьи города XIX века изобразят на открытках в Ялуторовске. Музейный комплекс и "Почта России" продолжают акцию "Открытка из прошлого", запущенную в 2023 году, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Сотни открыток с видами Ялуторовска XIX–нач. XX вв. уже разлетелись по городам России и зарубежья. А в Год семьи вышла в свет новая серия почтовых карточек с изображением исторических личностей и их семей, живших в Ялуторовске. Это купцы, меценаты, декабристы.

Скоро Ялуторовск отметит 365 лет со дня основания. Музей предлагает жителям и гостям города прикоснуться к его истории, отправив несколько теплых строк родным и друзьям на оригинальных открытках.