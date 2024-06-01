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Около 150 человек очистили прибрежную территорию Туры от мусора

Общество, 20:17 16 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Субботником завершилась экологическая неделя, посвященная 80-летию Тюменской области. В Тюмени он состоялся на левом берегу Туры. Около 150 человек очистили прибрежную территорию от мусора, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Традиция проведения экологических субботников, как мы помним, существует еще со времен Советского Союза и поддерживается всеми жителями России, в том числе и Тюменской области. Департамент недропользования выступает организатором субботников по уборке не только природных территорий, но и берегов водных объектов на системной основе", - сказала директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Елена Уляшева.

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