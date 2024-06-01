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  • В Тюмени 23..25 С 5 м/с ветер северо-западный

До 25 градусов и небольшие дожди ожидаются в Тюменской области

Общество, 10:13 17 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жара в Тюменской области пошла на спад. Уже в ближайшую неделю, с 17 по 23 июня, температура воздуха в дневные часы не превысит 25 градусов. При этом, по данным центра Фобос, начало недели будет солнечным, а со среды возможны небольшие дожди и грозы.

В Тюмени 17 и 18 июня дневная температура воздуха не превысит 23 градусов, в ночные часы будет понижаться до плюс 13. В эти дни осадков не ожидается, ветер северо-западный, 5 метров в секунду.

19 июня днём ожидается плюс 21 градус, ночью - плюс 15. В течение суток возможны небольшие дожди, грозы. Ветер южный, 3 метра в секунду.

20 июня днём потеплеет до плюс 25, ночью - плюс 18 градусов. В течение суток будет пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер западный, 5 метров в секунду.

21 июня днём синоптики прогнозируют 23 градуса, ночью - плюс 14. Небо будет безоблачным, ветер подует с севера со скоростью до 3 метров в секунду.

В выходные, 22 и 23 июня, дневная температура воздуха составит от 23 до 28 градусов, ночная - плюс 19. Ожидаются дожди и грозы, умеренный юго-восточный ветер.

Любовь Голышева

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