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Тюменцы заняли третье место в чемпионате России по мини-футболу

Спорт, 12:25 17 июня 2024

МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Спортсмены МФК "Тюмень" заняли третье место в чемпионате России PARI-Суперлиги по мини-футболу. Тюменцы обыграли московскую команду "КПРФ" со счетом 3:2, сообщает пресс-служба клуба.

"Я считаю, что после двух неудачных сезонов, когда мы вылетали на стадии четвертьфинала, сегодня мы устроили праздник для болельщиков, для наших родных. Бронзовые награды - это для молодых игроков шаг вперед, и для клуба тоже. Сейчас мы испытываем положительные эмоции, все довольны, все рады. Поздравляю и благодарю всех, кто в нас верил, поддерживал и переживал за нас", - сказал главный тренер МФК "Тюмень" Денис Абышев.

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