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Развитие системы подготовки кадров для казачьих обществ обсудили в УФО

Общество, 19:20 17 июня 2024

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Развитие системы подготовки кадров для казачьих обществ обсудили на заседании окружной комиссии по делам казачества УФО. Заседание прошло по поручению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, сообщает полпредство.

"В современных условиях особенно важна консолидация усилий казачьих обществ с центром "Воин". Она играет ключевую роль в формировании у молодёжи ценностей, направленных на укрепление национальной идентичности и защиту Родины", - подчеркнул заместитель полпреда президента России в УФО Борис Кириллов.

Он отметил, что казачество играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, а также напомнил, что Оренбургское войсковое казачье общество в этом году отмечает 450-летие. На заседании обсудили развитие системы подготовки кадров для казачьих обществ, а также вопросы, связанные с участием российского казачества в специальной военной операции.

От Оренбургского казачьего войска в СВО принимают участие 7,7 тыс. казаков. За проявленную отвагу и мужество более двух тысяч казаков награждены государственными и ведомственными наградами.

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# казачество , полпред президента в УФО

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