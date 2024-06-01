Развитие системы подготовки кадров для казачьих обществ обсудили в УФО

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Развитие системы подготовки кадров для казачьих обществ обсудили на заседании окружной комиссии по делам казачества УФО. Заседание прошло по поручению полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, сообщает полпредство.

"В современных условиях особенно важна консолидация усилий казачьих обществ с центром "Воин". Она играет ключевую роль в формировании у молодёжи ценностей, направленных на укрепление национальной идентичности и защиту Родины", - подчеркнул заместитель полпреда президента России в УФО Борис Кириллов.

Он отметил, что казачество играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, а также напомнил, что Оренбургское войсковое казачье общество в этом году отмечает 450-летие. На заседании обсудили развитие системы подготовки кадров для казачьих обществ, а также вопросы, связанные с участием российского казачества в специальной военной операции.

От Оренбургского казачьего войска в СВО принимают участие 7,7 тыс. казаков. За проявленную отвагу и мужество более двух тысяч казаков награждены государственными и ведомственными наградами.