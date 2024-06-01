Первая геологическая смена стартовала в тюменском "Энергетике"
Профориентационная смене "Геология объединяет" стартовала в детском загородном центре "Энергетик" 17 июня. Более 300 школьников пройдут курс юного геолога и научатся основам профессии.
Программа курса приурочена к 80-летию Тюменской области и 60-летию первой тюменской промышленной нефти, поэтому важное место займут встречи с ветеранами геологии и известными жителями региона, просветительские лекции, просмотр архивных фильмов.
Советник федерального агентства по недропользованию, председатель детско-юношеского геологического движения РФ Светлана Яшина рассказала съемочной группе информационного агентства "Тюменская линия", что принимала участие во всех геологических сменах, начиная с первой, всероссийской, в 2015 году. Тогда же, по ее словам, тюменские энтузиасты отрасли взяли идею на заметку и реализовали в своей области.
"С тех пор ежегодно встречаемся на региональной тюменской геологической олимпиаде. В 2024 году уникальность смены в том, что она будет целиком профориентационной, где дети попробуют себя в качестве геологов. Надеюсь, что они влюбятся в профессию и посвятят дальнейшую жизнь именно геологии. Для Тюменской области это очень важно", - подчеркнула она.
Светлана Яшина отметила вклад организаторов, АНО ООЦ СТ "Энергетик" и ООО "МНП "Геодата", которые дают детям правильные профессиональные ориентиры.
Заслуженный геолог РФ, Почетный гражданин Тюменской области Анатолий Брехунцов подчеркнул, что Тюменская область исторически является геологической.
"Тот настрой, который был во времена великих открытий шестидесятых годов, должен остаться и в сегодняшних ребятах. Почти десять лет мы дружим с детским центром "Энергетик" и проводим на его базе геологические олимпиады. А в этом году впервые запустили профориентационную смену, за время которой ребята пройдут курс юного геолога", - сказал Анатолий Брехунцов.
Опытные наставники, включая судей всероссийских геологических соревнований, научат ребят и подростков ставить палатку, разводить костер, готовить полевую кашу, ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, мыть шлихи, как настоящие старатели, разбираться в минералах, добавил он.
По словам организаторов, одним из ярких событий смены станет фестиваль геологической песни. К нему каждый из отрядов подготовит концертный номер и исполнит одну из тех песен, что десятилетия назад согревали сердца первопроходцев в северных экспедициях.
Кроме того, в рамках курса юного геолога пройдут конкурсы стихов и рисунков на геологическую тематику.
Инна Кондрашкина