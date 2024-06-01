Первая геологическая смена стартовала в тюменском "Энергетике"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Профориентационная смене "Геология объединяет" стартовала в детском загородном центре "Энергетик" 17 июня. Более 300 школьников пройдут курс юного геолога и научатся основам профессии.

Программа курса приурочена к 80-летию Тюменской области и 60-летию первой тюменской промышленной нефти, поэтому важное место займут встречи с ветеранами геологии и известными жителями региона, просветительские лекции, просмотр архивных фильмов.

Советник федерального агентства по недропользованию, председатель детско-юношеского геологического движения РФ Светлана Яшина рассказала съемочной группе информационного агентства "Тюменская линия", что принимала участие во всех геологических сменах, начиная с первой, всероссийской, в 2015 году. Тогда же, по ее словам, тюменские энтузиасты отрасли взяли идею на заметку и реализовали в своей области.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"С тех пор ежегодно встречаемся на региональной тюменской геологической олимпиаде. В 2024 году уникальность смены в том, что она будет целиком профориентационной, где дети попробуют себя в качестве геологов. Надеюсь, что они влюбятся в профессию и посвятят дальнейшую жизнь именно геологии. Для Тюменской области это очень важно", - подчеркнула она.

Светлана Яшина отметила вклад организаторов, АНО ООЦ СТ "Энергетик" и ООО "МНП "Геодата", которые дают детям правильные профессиональные ориентиры.

Заслуженный геолог РФ, Почетный гражданин Тюменской области Анатолий Брехунцов подчеркнул, что Тюменская область исторически является геологической.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Тот настрой, который был во времена великих открытий шестидесятых годов, должен остаться и в сегодняшних ребятах. Почти десять лет мы дружим с детским центром "Энергетик" и проводим на его базе геологические олимпиады. А в этом году впервые запустили профориентационную смену, за время которой ребята пройдут курс юного геолога", - сказал Анатолий Брехунцов.

Опытные наставники, включая судей всероссийских геологических соревнований, научат ребят и подростков ставить палатку, разводить костер, готовить полевую кашу, ориентироваться на местности, оказывать первую помощь, мыть шлихи, как настоящие старатели, разбираться в минералах, добавил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам организаторов, одним из ярких событий смены станет фестиваль геологической песни. К нему каждый из отрядов подготовит концертный номер и исполнит одну из тех песен, что десятилетия назад согревали сердца первопроходцев в северных экспедициях.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кроме того, в рамках курса юного геолога пройдут конкурсы стихов и рисунков на геологическую тематику.

Инна Кондрашкина