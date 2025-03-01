Актуальные вопросы охраны труда обсудят в Тюмени
Актуальные вопросы развития системы управления охраной труда обсудят в Тюмени на региональной конференции.
Мероприятие пройдёт в рамках ежегодного месячника охраны труда, сообщает администрация Тюмени.
Организаторами выступят региональный департамент труда и занятости совместно с ООО "Техноавиа-Тюмень" и Национальной ассоциацией охраны труда.
На конференции планируется рассмотреть самые актуальные вопросы формирования и развития системы управления охраной труда.
В процессе обсуждения будут затронуты темы последних изменений законодательства, реализации и правоприменительной практики риск-ориентированного подхода, различные аспекты предупредительных мер.