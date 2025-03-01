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Актуальные вопросы охраны труда обсудят в Тюмени

Общество, 18:56 24 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Актуальные вопросы развития системы управления охраной труда обсудят в Тюмени на региональной конференции.

Мероприятие пройдёт в рамках ежегодного месячника охраны труда, сообщает администрация Тюмени.

Организаторами выступят региональный департамент труда и занятости совместно с ООО "Техноавиа-Тюмень" и Национальной ассоциацией охраны труда.

На конференции планируется рассмотреть самые актуальные вопросы формирования и развития системы управления охраной труда.

В процессе обсуждения будут затронуты темы последних изменений законодательства, реализации и правоприменительной практики риск-ориентированного подхода, различные аспекты предупредительных мер.

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