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Делегация тюменской школы "Лира" заслужила Гран-при музыкального конкурса в Казани

Общество, 20:01 24 марта 2025

Делегацию тюменской школы № 73 "Лира" с Гран-при конкурса ансамблей и оркестров народных инструментов "Народные мелодии" поздравил в своих социальных сетях глава города Максим Афанасьев.

Тюменский коллектив исполнил в Казани шесть композиций, особенно восхитили жюри "Коробейники", где солировали домристы и балалаечники и "Русская зима, классическая музыка для оркестров народных инструментов, а также "Испанский танец" из репертуара мировой классической музыки.

Отметим, что по правилам конкурса не был предусмотрен Гран-при не был предусмотрен, но по единогласному решению жюри его председатель – народный артист России профессор Анатолий Шутиков вручил приз тюменцам.

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# конкурсы , Лира , Максим Афанасьев , музыка

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