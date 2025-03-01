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Ишимский школьник занял первое место всероссийского конкурса

Общество, 19:58 24 марта 2025

Администрации Ишимского района | Фото: Администрации Ишимского района

Ученик 11 класса Плешковской школы из Ишимского района занял первое место на всероссийском конкурсе "Национальное достояние России".

Ярослав Бессонов стал победителем в секции "Краеведение. Этнография" на очном туре конкурса достижений талантливой молодёжи.

Его исследовательская работа "Подвиг героя в наших сердцах" посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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# Ишимский район , конкурсы

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