4,79 тонны продукции вывезли из Тюменской области в Казахстан

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

4,79 т продукции вывезли из Тюменской области в Казахстан с начала июня. В том числе 3,58 т колбасных изделий, 380 кг мясной и 430 кг рыбной продукции и 400 кг кормов для домашних питомцев, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Весь груз перевозился в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов и был допущен к вывозу из Российской Федерации, уточнили в ведомстве.

Отметим, что подконтрольные товары в течение всего времени транспортировки должны сопровождаться ветеринарными сертификатами, оформленными уполномоченными органами государств участников Таможенного союза.