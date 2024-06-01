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Два самых безопасных села Тюменской области находятся в Аромашевском районе

Общество, 18:40 18 июня 2024

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Два самых безопасных сельских поселения Тюменской области находятся в Аромашевском районе. По итогам ежегодного конкурса первое место заняло Малоскарединское сельское поселение. Диплом победителю вручил глава муниципального образования Игорь Власов, сообщает администрация района.

Дипломом за третье место, занятое в конкурсе наградили Новопетровское сельское поселение. А Юрминское сельское поселение отмечено благодарственным письмом организаторов конкурса.

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# Аромашевский район , безопасность

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