Два самых безопасных села Тюменской области находятся в Аромашевском районе
Общество, 18:40 18 июня 2024
| Фото: администрация Аромашевского района
Два самых безопасных сельских поселения Тюменской области находятся в Аромашевском районе. По итогам ежегодного конкурса первое место заняло Малоскарединское сельское поселение. Диплом победителю вручил глава муниципального образования Игорь Власов, сообщает администрация района.
Дипломом за третье место, занятое в конкурсе наградили Новопетровское сельское поселение. А Юрминское сельское поселение отмечено благодарственным письмом организаторов конкурса.