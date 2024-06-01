Эскиз спектакля к 190-летию Дмитрия Менделеева покажут на фестивале "Театр Наций FEST"

| Фото: Сергей елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Театр Наций FEST" пройдет в Тобольске с 20 по 29 июня. В программу вошли пять постановок, в том числе эскиз спектакля к 190-летию Дмитрия Менделеева режиссера Антона Морозова, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"В разные годы в рамках "Театр Наций FEST" мы привозили в Тобольск и премьерные спектакли, и безусловные театральные хиты, и экспериментальные проекты. Благодаря такому подходу, фестиваль превратился в одно из важнейших культурных событий Сибири" — рассказал художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

В этот раз театр представит зрителям - "Каренина. Процесс" Аллы Сигаловой, "Моими глазами" Дмитрия Сердюка, "Живой Т." и "Последнее лето" Данилы Чащина. Все они с аншлагами идут в Москве на протяжении пяти лет.

Отдельной составляющей "Театр Наций FEST" станет творческая лаборатория на базе Тобольского драмтеатра. Режиссер Антон Морозов сделает эскиз спектакля, посвященного ученому Дмитрию Менделееву, который родился в Тобольске, и чье 190-летие широко отмечается в этом году, добавил Евгений Миронов. Если эскиз окажется удачным, то будет доработан до полноценного спектакля, и станет вкладом Театра Наций в репертуар Тобольского театра.

Мероприятие состоится при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

Купить билеты можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.