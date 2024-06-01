80 лет назад создано управление НКГБ по Тюменской области

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

Приказ об образовании нового областного Управления народного комиссариата государственной безопасности (УНКГБ) нарком госбезопасности Всеволод Меркулов подписал через пять дней после образования Тюменской области. Историки, говоря об участии тюменской контрразведки в жизни региона, отмечают ее большой вклад в развитие нефтегазового комплекса, во все сферы народного хозяйства, высокий профессионализм ее сотрудников в обеспечении безопасности страны.

В октябре 1950 года начальником УМГБ по Тюменской области был назначен Сергей Иванович Соловьев. Это был сложный период отечественной истории. Недавно завершилась Великая Отечественная война, но сотрудники органов безопасности продолжали борьбу с организованными бандами, предателями Родины, пособниками оккупантов, радикальными националистами. Под руководством Сергея Соловьева, тюменскими чекистами в ряде районов области среди депортированных из европейской части страны литовцев была пресечена деятельность нелегальной террористической организации литовских националистов "Присяга в ссылке".

"В рамках оперативной разработки "Моль" к февралю 1952 года организация была ликвидирована. Были осуждены двенадцать человек, четыре активиста были приговорены к высшей мере наказания, в отношении двух приговор был приведен в исполнение", - сообщает Союз ветеранов госбезопасности Тюменской области.

Большой заслугой Сергея Соловьёва является строительство и дальнейший ввод в эксплуатацию здания УМГБ по Тюменской области на улице Водопроводная, 38. В марте 1952 года личный состав приступил к несению службы в новом здании. В настоящее время здесь располагается УМВД России по Тюменской области, а до конца 1997 года также размещались сотрудники УКГБ СССР – РУФСБ России по Тюменской области.

После реорганизации правоохранительных органов СССР в 1953 году В.И. Соловьев продолжил службу в МВД СССР, управление которого в Тюменской области возглавлял до апреля 1955 года.

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

С 1964 по 1972 годы Сергей Соловьев работал проректором по административно-хозяйственной части Тюменского индустриального института, открывшегося в 1963 году. С 1972 года и вплоть до своего ухода из жизни Сергей Соловьев трудился инспектором военно-учетной группы института, затем руководил 2-й частью ТИИ. На занимаемых в Тюменском индустриальном институте должностях С.И. Соловьев неоднократно получал благодарности министерства высшего и среднего образования РСФСР.

За долгую и безупречную службу Сергей Иванович награжден орденами "Знак почета", "Красной Звезды", "Отечественной войны" II степени, "Красного Знамени", боевыми и юбилейными медалями.

К 100-летию со дня рождения Соловьева на месте его захоронения в 2008 году по инициативе УМВД России по Тюменской области установлен памятник.