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Пожарно-тактические учения прошли в тобольском аэропорту Ремезов

Общество, 18:18 18 июня 2024

сообщество "Аэропорт Ремезов" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Аэропорт Ремезов" во ВКонтакте

Около 50 представителей профильных служб аэропорта, сотрудники медицины катастроф, аварийно-спасательных подразделений МЧС, сотрудники транспортной полиции приняли участие в полномасштабных пожарно-тактических учениях, которые прошли в аэропорту Ремезов в Тобольске 18 июня, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

По легенде учений, во время захода на посадку произошло крушение воздушного судна с розливом авиационного топлива и последующим его возгоранием. На борту находилось 50 пассажиров и три члена экипажа. По тревоге на место происшествия прибыли аварийно-спасательные отряды аэропорта. Звенья газодымозащитников через аварийные люки проникли в салон самолета и эвакуировали пострадавших, которые не могли самостоятельно выйти. Расчеты здравпункта и организации пассажирских перевозок эвакуировали пострадавших до места расположения пункта сбора.

В ходе учений участники отработали действия по оповещению и прибытию сил и средств различных ведомств к месту ЧС, организацию реагирования сил аварийно-спасательной команды аэропорта на аварийную посадку воздушного судна. Проверили навыки по оказанию первой помощи сотрудниками аэропорта и взаимодействующих сил.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения , Центр медицины катастроф

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