77 стобалльных результатов по ЕГЭ показали выпускники Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

15 стобалльных результатов показали 11-классники Тюменской области по результатам ЕГЭ по физике, обществознанию и информатике. Всего на сегодня в регионе 77 экзаменов решили на 100 баллов по восьми предметам. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Особая гордость – ребята, которые сдали экзамены сразу по трем предметам без единой ошибки. Это Кирилл Яковенко из 89-й школы Тюмени (математика, физика, русский язык) и Александр Быстрицкий из гимназии ТюмГУ (математика, физика, информатика). Также появился еще один выпускник, сдавший на максимум два предмета: физику и математику. Это Сергей Шестаков из Физико-математической школы", - сказал глава региона.