В Тюмени откроется выставка к 160-летию первого в Сибири водопровода

| Фото: пресс-служба «Тюмень Водоканала» | Фото: пресс-служба «Тюмень Водоканала»

Выставка "Люди воды", приуроченная к 160-летию первого в Сибири водопровода, откроется в Тюменском драмтеатре 20 июня. Посетителям представят более 100 экспонатов: картины, фотографии и часть деревянного водопровода, по которому транспортировалась вода еще в позапрошлом столетии, сообщает пресс-служба "Тюмень Водоканала".

"160-летие – это отличный повод напомнить о людях, вершивших историю нашего славного города. О рабочих, мастерах, инженерах, которые строили наши сети и сооружения, а сегодня работают так, что тюменский водоканал – первый среди предприятий в своей отрасли", - отметила генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

На вставке Тюмень XIX, XX и XXI веков объединит тема воды. Отдельное место займет цикл работ тюменской художницы Марии Волковой, написанный к 160-летию первого в Сибири водопровода.

Возрастное ограничение: 6+