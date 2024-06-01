Библиотеки Тюменской области получили 14,5 тысяч новых книг

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 14,5 тыс. экземпляров различной литературы поступило в библиотеки 25 муниципальных районов Тюменской области. Они закуплены на средства федерального и регионального бюджетов.

Директор регионального департамента культуры Елена майер написала на своей странице во ВКонтакте, что вопрос обновления книжных фондов – ключевой в развитии библиотек. В 2019 году при поддержке министерства культуры РФ и национального проекта "Культура" Тюменская область взяла отличный темп по модернизации библиотек, техническому оснащению и формированию их книжных фондов.

"Благодаря господдержке и региональной программе в этом году мы смогли закупить 14,5 тысяч книг, среди которых: литературно-художественные и научно-популярные издания, книги для детей и юношества, литература для слабовидящих, справочники. Более 2 миллионов рублей на пополнение библиотечных фондов выделено Минкультуры РФ. Всего из бюджета области и местных бюджетов в комплектование вложено более 7 миллионов рублей", - уточнила она.

Заниматься самообразованием, получать актуальную информацию жители региона могут в современных комфортных условиях.