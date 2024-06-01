Тюменцев приглашают на форум молодых предпринимателей в Хабаровск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителям Тюменской области предлагают принять участие в форуме молодых предпринимателей "Амур". Он пройдет в Хабаровске с 13 по 20 августа.

На форуме заявлены три образовательных направления: бизнес для своих, технологическое предпринимательство, креативное предпринимательство.

Участники встретятся с успешными бизнесменами, наставниками и экспертами, обменяются опытом и идеями для развития своих проектов, исследуют предприятия Хабаровского края.

Подать заявку можно до 20 июня по ссылке.