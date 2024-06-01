Работы юных литераторов принимает конкурс #ТвояТюмения по 28 июня
Общество, 09:39 20 июня 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Региональный конкурс детского литературного творчества #ТвояТюмения завершит прием работ 28 июня. К основным номинациям "Сказка", "Произведения малой формы", "Поэзия" добавлена номинация "Константин Лагунов и его герои", сообщает департамент культуры Тюменской области.
В направлении "Медиатворчество" можно поучаствовать в номинациях: комикс, аудио- и видеоподкаст, silent book. Работы принимаются в любой муниципальной библиотеке юга области.
С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.