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Работы юных литераторов принимает конкурс #ТвояТюмения по 28 июня

Общество, 09:39 20 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный конкурс детского литературного творчества #ТвояТюмения завершит прием работ 28 июня. К основным номинациям "Сказка", "Произведения малой формы", "Поэзия" добавлена номинация "Константин Лагунов и его герои", сообщает департамент культуры Тюменской области.

В направлении "Медиатворчество" можно поучаствовать в номинациях: комикс, аудио- и видеоподкаст, silent book. Работы принимаются в любой муниципальной библиотеке юга области.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

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# конкурсы , литература

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