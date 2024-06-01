Художник из Санкт-Петербурга воплотит образы тюменцев в серии арт-объектов

| Фото: мультицентр "Контора пароходства" | Фото: мультицентр "Контора пароходства"

Образы жителей Тюмени воплотит в серии арт-объектов художник из Санкт-Петербурга Андрей Люблинский в областном центре. Для этого всем желающим нужно поучаствовать в опен-колле: заполнить анкету из девяти вопросов и прикрепить свое фото. Среди участников выберут 10 человек, образы которых художник возьмет в работу для проекта паблик-арта "Морфология улиц", сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Андрей Люблинский — один из участников "Морфологии улиц" в 2024 году. В Тюмени он создаст персонажей в виде скульптурных форм и настенных рисунков на улицах города. Основой будут ответы тюменцев из анкеты: любимые цвета, фильмы, музыка, места в городе. Серия персональных именных скульптур и рисунков, наделенных характеристиками реальных людей и похожих на них внешне, появится в Тюмени в июле.

Принять участие в опен-колле могут все желающие до 23 июня включительно, а итоги отбора опубликуют 25 июня в группе "Морфологии улиц" во ВКонтакте.